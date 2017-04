Wegen Fusions-Plänen Große Demo vor Linde-Zentrale in München

Reitzle will Linde mit dem Konkurrenten zum größten Gaskonzern der Welt verschmelzen und so ein Einsparpotenzial von einer Milliarde Euro haben. "Wenn Herr Reitzle die Fusion mit seiner doppelten Stimme im Aufsichtsrat durchpeitschen will, ist das ein Vorgang, der seinesgleichen sucht", so Wechsler. Er appellierte an die Kapitalvertreter in dem Kontrollgremium: "Macht euch nicht zum Handlanger."