Wegen drei Millionen Followern Jessica Biel schlägt vor Freude einen Salto

Schauspielerin Jessica Biel (35, "Total Recall" ) hat einen Meilenstein erreicht: Sie freut sich über drei Millionen Follower auf Instagram. Darüber ist die Freude sogar so groß, dass sie nicht etwa nur einen Purzelbaum schlägt, sondern einfach gleich einen Salto! Und das ist nicht nur so dahin gesagt... Nein, die Ehefrau von Justin Timberlake (36, "Can't Stop the Feeling!" ) hat das tatsächlich drauf.