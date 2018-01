Die Lokalpolitiker beklagen darin, dass die Münchner City "immer mehr von einer lieblosen und austauschbaren Kommerzialisierung geprägt" sei. Denn was werde auf den Andechser vermutlich schon nachfolgen? Wohl doch wieder bloß die Outlet-Stores der immer gleichen Großmarken.

Die CSU appelliert deshalb an das gute Gewissen des adeligen Milliardärs. "Bitte handeln Sie mit Herz und Verstand für unsere Stadt München und spielen Sie kein Monopoly mit uns", steht in dem Brief an August von Finck.

Die CSU in der Altstadt ist auch deshalb so alarmiert, weil neben dem Andechser auch noch andere Wirtshäuser in Gefahr sind.

Zwar spricht der öffentlichkeitsscheue Baron nicht über seine Pläne. Bei der CSU befürchtet man aber, dass die Nymphenburg Immobilien AG in ihren Häusern grundsätzlich keine Lokale mehr haben möchte.

Der Franziskaner in der Residenzstraße zum Beispiel gehört auch zum Finck'schen Imperium. Da halten sich schon länger Gerüchte über eine bevorstehende Schließung. Wirt Edi Reinbold hat sich vorsorglich deshalb schon mal den Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz gesichert (AZ berichtete).

Die Altstadt-CSU sieht dadurch das Münchner Lebensgefühl bedroht. "Möglicherweise ist Ihnen gar nicht bewusst, welche Auswirkungen Ihre Immobilien-Entscheidungen auf die Lebensqualität in der Münchner Innenstadt haben", steht in dem Brief an August von Finck.

"Das letzte Hemd hat keine Taschen"

Das Schreiben an den Baron ist im Ton freundlich gehalten. Tatsächlich hat sich bei der CSU aber auch ein gewisser Ärger angestaut. Statt auf seine alten Tage noch mehr Geld scheffeln zu wollen, sollte der 87-jährige von Finck lieber dafür sorgen, dass ihn die Münchner im guten Andenken behalten, findet beispielsweise Armin Gastl, der Chef der Altstadt-CSU.

"Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen", sagt Gastl. Reiche Herrschaften wie Baron von Finck hätten es also selbst in der Hand, sich anonym von der Welt zu verabschieden - oder sich zu Lebzeiten ein eigenes Denkmal zu setzen.

Gastl denkt dabei an eine Stiftung. Statt immer nur aufs Forbes-Ranking zu schielen, sollte unter den Wohlhabenden der Stadt grundsätzlich lieber mal ein Wettbewerb entstehen, wer der größte Wohltäter ist, findet Gastl.

Das Schreiben an von Finck ist übrigens als offener Brief angelegt. Bei den vielen Wohnsitzen, die der Baron unterhält, hatte die CSU schlicht keine Ahnung, wohin sie es adressieren sollte.