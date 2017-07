Wegen 375 Dollar Geht "Babe"-Star James Cromwell (77) ins Gefängnis?

Cromwell wird 2018 in der Fortsetzung von "Jurassic World" zu sehen sein. Die Dreharbeiten begannen im Februar. Der Emmy-Preisträger machte 1995 zum ersten Mal international auf sich aufmerksam, als er den Farmer Arthur Hoggett in "Ein Schweinchen namens Babe" spielte. Er wurde für den Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" nominiert. Es folgten Rollen in "Larry Flynt - Die nackte Wahrheit", "L.A. Confidential", "Star Trek: Der erste Kontakt", "The Green Mile" oder "Die Queen".