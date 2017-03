Das Dorf gibt es tatsächlich, auf dem Übungsgelände sind bis zu zehn künstliche Dörfer angelegt, jeweils mit circa 30 Häusern. Wenn Sie Bürgermeister sind (dazu sollten Sie aber am besten afghanisch können), müssen Sie mit den einrückenden Soldaten verhandeln - und dann zusehen, wie die durch die Häuser patroullieren und den ein oder anderen Terroristen ausschalten oder Ziele für die Drohnen auskundschaften.

Kein langweiliger Bürojob

Wenn Sie bis hier immernoch Interesse haben, dann werden Sie wahrscheinlich auch die Arbeitsbedingungen nicht schrecken. Untergebracht werden Sie "in Stockbetten in Soldatenunterkünften oder Häusern und Zelten auf dem Übungsgelände" - es gibt aber getrennte Toiletten und Waschräume. Die Häuser in der Dörfern haben Heizung und Elektrizität. "Und meist auch einen Wasseranschluss".

Fotos von ihrem Abenteuer auf dem "Kriegsschauplatz" dürfen Sie aber keine machen, Handys und Tablets sind streng verboten. WLan und Mobilfunknetz gibt es auch keines, das gibt es ja auch in den seltensten Fällen in den Krisengebieten dieser Welt. Mahlzeiten bekommen Sie dreimal am Tag, es kann aber passieren, dass Sie auch nur eine Feldration serviert bekommen. Um 5 Uhr Früh werden Sie geweckt, um 6 gibt's Frühstück und ab 7 Uhr schlüpfen Sie dann in Ihre Rolle. Wann und ob Sie "erschossen" werden, hängt natürlich von der Art der Übung ab.

Sollte Sie all das nicht schrecken, dann sei auch das noch gesagt: Für Ihren Einsatz bekommen Sie zwischen 88 und 120 Euro pro Tag, die Beschäftigung ist sozialversicherungspflichtig. Der nächste Termin für's große "real-live"-Nato-Rollenspiel ist Ende April, Bewerbungen werden noch angenommen.

Überstehen Sie den umfassenden Sicherheitscheck, bekommen Sie vier Wochen vor dem Start Bescheid.