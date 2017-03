Karl-Heinz Rummenigge schloss zuletzt aus, eine Millionensumme für einen Sportdirektor auszugeben. Würde er mit einem entsprechenden Vorschlag an den Aufsichtsrat herantreten, "würde der mich für verrückt erklären", sagte der Bayern-Boss. Interessant übrigens, was Trainer Carlo Ancelotti zu dieser Thematik zu sagen hat. "Das ist die Entscheidung der Klubführung", erklärte er am Freitag auf AZ-Nachfrage: "Ich bin glücklich mit Sportdirektor, ich bin auch glücklich ohne Sportdirektor." So wie jetzt also.

Reschke soll gehen

Eberl hat bei Bayern jedoch einen prominenten Fan: Hoeneß. Doch das genügt dem Gladbach-Macher angeblich nicht. Laut "Bild" knüpft Eberl an einen Wechsel nach München an zwei Bedingungen. Erstens: Hoeneß und Rummenigge müssten geschlossen hinter seiner Verpflichtung stehen. Zweitens: Der bisherige Kaderplaner Michael Reschke, der bei den Bayern hervorragende Arbeit leistet und Top-Transfers tätigt (Kimmich, Costa, Coman), soll seinen Platz räumen.

Während Wunsch eins erfüllt werden dürfte, erscheint Anliegen zwei utopisch. Allerdings könnten Reschke und Eberl problemlos zusammenarbeiten: Der eine mit dem Schwerpunkt auf Scouting (Reschke), der andere als Vollender der Spielerverpflichtungen (Eberl), der zudem nahe am Team steht und das Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand darstellt. Und der sich im Laufe der Jahre so weiterentwickelt, dass er irgendwann in die Liga Rummenigge/Hoeneß aufsteigt.

Gladbach hofft auf Verbleib

In Gladbach ist man trotz der Abwerbegefahr überzeugt, dass Eberl seinem Ex-Klub widerstehen wird. "Wir rechnen damit, dass er bei uns bleibt. Das muss jetzt auch mal jeder verstehen", sagte Bonhof dem "Kicker" und betonte, "dass es kein Ultimatum oder sonst etwas" gebe. Darüber hatte die "Bild" berichtet. Das Ultimatum soll angeblich am Sonntag auslaufen. Aber das können die Bosse beim gemeinsamen Essen ja in aller Ruhe besprechen.

