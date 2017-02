Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal (Mittwoch, 20:45 Uhr, im AZ-Liveticker) forderte Vidal zudem: "Gegen Arsenal brauchen wir nicht einen Krieger - wir müssen elf Krieger sein. Wir wollen zeigen, dass wir eine der besten Mannschaften der Welt sind und unbedingt diese Champions League gewinnen wollen. Ich will diesen Pokal unbedingt in den Händen halten. Das ist der Traum eines jeden Spielers. Aber es ist wohl auch der Titel, der im Klubfußball am schwierigsten zu gewinnen ist."

Sehen Sie hier: So spannend sind die Bayern-Duelle mit dem FC Arsenal