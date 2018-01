Merkwürdige Bemerkung von Christian Heidel

"Wenn Karl-Heinz Rummenigge in dieser Frage anriefe, würde ich mich mit ihm darüber unterhalten", hatte Christian Heidel dem Kicker gesagt, sollten die Bayern wegen eines Tranfers noch in der Winterpause nachfragen. Heidel weiter: "Wir müssen schauen, was das Beste für Schalke 04 in der Rückrunde ist." Der Manager ruderte öffentlich zurück, forderte einen gemäßigteren Umgang mit dem Bald-Bayern - zum Wohle von Königsblau. Doch Goretzka war da schon längst in der königsblauen Hölle angelangt.