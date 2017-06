Der Profi des FC Schalke 04 wird seit Wochen immer wieder mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. "Jeder ist heiß auf Goretzka, aber für seine persönliche Entwicklung wäre es besser, nicht zu den Bayern zu gehen", sagte Effenberg.

Der Ex-Nationalspieler spricht sich vor allem dagegen aus, dass der 22-Jährige in der aktuellen Transferperiode nach München kommt. "Er sollte auf Schalke bleiben. Denn er braucht seine Spiele, und ich bezweifle, dass er die bei den Bayern bekommt."

Auf Schalke hat Goretzka Vertrag bis 2018, Sportvorstand Christian Heidel hatte zuletzt immer wieder versichert, dass Goretzka auch in der nächsten Saison für die Schalker spielen werde.

Löw lobt Goretzka

In der Gunst von Bundestrainer Joachim Löw steht Goretzka ein Jahr vor der WM in Russland ohnehin ganz weit oben. "Er hat es bislang hervorragend gemacht, wirklich überzeugend gespielt. Er stellt schon in jungen Jahren eine gute Persönlichkeit dar", hatte Löw bereits vor dem Halbfinale gegen Mexiko erklärt.

Schon beim Turnierauftakt gegen Australien (3:2) hatte sich der Mittelfeldspieler in überragender Form präsentiert. Gegen den Asienmeister war er an allen drei Toren beteiligt. "Um sich auf dem Niveau zu beweisen, gehört mit Sicherheit mehr als nur ein Spiel dazu. Ich bin nicht der Spieler, der in jedem Spiel zwei Tore schießt, daran sollten sich auch alle gewöhnen, auch wenn ich mir vorgenommen habe, torgefährlicher zu werden", hatte er im Anschluss gesagt.

Im zweiten Gruppenspiel gegen Chile (1:1) tat sich Goretzka im offensiven Mittelfeld auch etwas schwerer. Er rieb sich in zahlreichen Zweikämpfen auf. Gegen Mexiko durfte er dann wieder auf seiner Lieblingsposition ran. Er stieß aus dem defensiven Mittelfeld immer wieder in die freien Räume und war von den Mexikanern gerade in der Anfangsphase überhaupt nicht in den Griff zu bekommen.

Er könne sich mit dieser Position sehr gut identifizieren, so Goretzka, weil er auf Schalke in diesem System lange gespielt habe.

