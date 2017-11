Wechsel-Spekulationen Das sagt VfB-Youngster Pavard zum Bayern-Interesse

Bedarf in der Außenverteidigung

Tatsächlich erlebt Pavard bei den Schwaben einen Höhenflug: Seit dieser Saison setzt Trainer Hannes Wolf den Franzosen in der Innenverteidigung ein, wo er unabdingbar ist. Doch der 21-Jährige, der 2016 vom OSC Lille nach Stuttgart wechselte, ist in der Defensive vielseitig einsetzbar, was ihn widerum für den FC Bayern interessant macht.