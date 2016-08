Bei Utah Jazz ist der deutsche Basketball-Nationalspieler Tibor Pleiß nicht so richtig auf Touren gekommen. Jetzt versucht es der 26-Jährige beim NBA-Konkurrenten Philadelphia 76ers.

Philadelphia - Basketball-Nationalspieler Tibor Pleiß versucht nach seiner mäßigen Rookie-Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA in seinem zweiten Jahr offenbar an der Ostküste sein Glück.