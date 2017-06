In München ist Graffiti-Kunst groß geworden

Für den Graffiti-Experten und Verleger Martin Arz ist das nicht verwunderlich: "München war in den 70er und 80er Jahren eine der Geburtsstätten der Graffiti." Zumindest in Deutschland. Zugegeben, heute denke man bei dem Thema eher an Hamburg, Berlin oder New York, aber auch in München haben sich Künstler einen Namen gemacht: Loomit hat in der ganzen Stadt gewirkt, Blek Le Rat die Tumblingerstraße verschönert.