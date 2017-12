Pereira: "1860 muss bei den Großen dabei sein"

Der Portugiese erklimmt den Balkon des Bräuhauses, hebt seine Hand hoch über seinen Kopf und erklärt auf Englisch. "And: We go to the top!" Eine Phrase, die in den Köpfen bleibt. Bei seiner offiziellen Vorstellung konkretisiert er zudem: "1860 muss bei den Großen dabei sein, was den Deutschen Fußball angeht. Das ist eine große Herausforderung, aber ich mag Herausforderungen und möchte diesen Klub in die Bundesliga führen. Wir werden diesen Verein dahin führen, wo er hingehört."