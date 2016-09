Nach Angaben der Polizei waren die beiden Studenten in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr am Freitag für ihren Anstieg vom Ostwandlager in St. Bartholomä aufgebrochen. Nach einem bis dahin problemlosen Aufstieg erreichten die jungen Bergsteiger gegen 10 Uhr eine Höhe von etwa 1950 Meter an der sogenannten Rampe. In diesem Bereich stürzte der Vorauskletternde plötzlich unvermittelt aus der Wand und fiel ca. 250 Meter tief. Der Mann erlitt bei dem Absturz so schwere Verletzungen, dass er wohl sofort tot war.