"Watergate" bei "Barefood" Getränke-Streit: Til Schweiger hat wieder Oberwasser

Hohe Wellen geschlagen hatte der Hamburger Wasserstreit eigentlich schon im Januar 2017. Die Zeitung hatte damals auf die Preise für das als "Barewater Sprudel" oder "Barewater Still" verkaufte Wasser in Schweigers Lokal hingewiesen. In einem offenen Brief verteidigte sich der Schauspieler und Regisseur. "Wenn man jetzt bedenkt, was wir mit unserem Wasser alles anstellen, bevor es auf den Tisch kommt (filtern, zapfen, veredeln, etc.) und man die dafür erforderlichen Personalkosten einrechnet, liegt unser Deckungsbeitrag am untersten Ende dessen, was in der Hamburger Gastronomie Standard ist", behauptete er.

Einen weiteren, völlig unumstrittenen Grund zur Freude hatte Schweiger am Mittwoch übrigens auch: Noch am Dienstag hatte der Star - ebenfalls über Facebook - nach dem Kätzchen seiner Tochter Lilli Schweiger (18) gesucht. Mittlerweile ist das vier Monate alte "British Shorthair" wieder im trauten Heim. "Viel wichtiger ist, daß Klein-Herbert wieder aufgetaucht ist!", betonte Schweiger. Widersprechen wird ihm da wohl niemand.