Grundsätzlich ist es wichtig, den Christbaum zwar stimmungsvoll zu schmücken, es mit der Dekoration jedoch nicht zu übertreiben. Wie auch in der Mode gibt es im Dekorationsbereich in diesem Jahr eine Trendfarbe: „Mit der Farbe Petrol kann man dieses Jahr nichts falsch machen. Es gibt viele unterschiedliche Weihnachtsdekorationen, die in der neuen Trendfarbe designt sind. Ob für den Weihnachtsbaum oder doch lieber als Lichterkette oder Weihnachtskugel, das ist ganz egal“. meinen die Experten von Shop-Weihnachtskugeln.

Zu viele Farben sollten allerdings nicht verwendet werden. Besser ist es, maximal drei Farben festzulegen und der Weihnachtsdekoration so einen „roten Faden“ zu verleihen. Farben, die gut zueinander passen, sind unter anderem:

• Gold, Rot und Grün

• Silber, Blau und Schwarz

• oder auch Lila, Gold und Blau.

Farben wie Rot und Grün, aber auch Gold und Silber gelten grundsätzlich als Klassiker der Weihnachtszeit und kommen daher niemals aus der Mode. Doch beim Schmücken der eigenen vier Wände kann es auch gerne etwas kreativer zugehen. Welche Farben in der eigenen Wohnung letztlich vorherrschen, bestimmt in jedem Fall der eigene Geschmack. Auch bei der Wahl von Trendtönen gilt jedoch der Grundsatz, maximal zwei weitere Farbtöne hinzu zu wählen.

Um dem Baum einen stimmungsvollen Rahmen zu verleihen, sollte außerdem eine ausreichend große Decke rund um den Christbaumständer ausgelegt werden. Diese erleichtert auch die Reinigung nach dem Weihnachtsfest, denn heruntergefallene Nadeln lassen sich so schneller entsorgen.

Kugeln als Dekoration abseits des Christbaumes

Auch wenn Christbaumkugeln ursprünglich für die Dekoration des Weihnachtsbaumes gedacht waren, haben sie sich in der kreativen Dekoration an anderen Stellen längst etabliert. In unterschiedlichen Größen und Farben schaffen Sie ansprechende Arrangements auf Tischen, Sideboards und können sogar als Fensterdekoration eine gute Figur machen.



Dekoration mit Weihnachtskugeln ist wiederverwendbar und passt auch in den Advent. Foto: AnnaER (CC0-Lizenz)/ pixabay.com

Um die eigene Wohnung erfolgreich mit Christbaumkugeln zu verschönern, sollte das Farbkonzept für den Baum selbst bereits festgelegt worden sein. Dies erleichtert die Auswahl der Kugeln und verhindert eine zu große Farbvielfalt innerhalb der Wohnräume. Eine tolle Idee ist außerdem die Gestaltung eines Do-it-Yourself Türkranzes, der ausschließlich aus Christbaumkugeln besteht. Wer die Langeweile in der Adventszeit mit einer Bastelarbeit vertreiben möchte, findet im folgenden Video eine entsprechende Anleitung.

Auch als Deko auf dem Adventskranz machen sich Christbaumkugeln gut neben Kerzen, Schleifen, Sternen, Zimtstangen und Orangenscheiben.

Soll das Weihnachtsfest gemeinsam mit der Familie an einem schön gedeckten Tisch gefeiert werden, können einzelne Christbaumkugeln auch die Tischdekoration bereichern. Eine tolle Idee ist es auch, dabei jedem Gast eine eigene Kugel zuzuteilen und diese mit seinem Namen zu beschriften. Wasserfeste Stifte verhindern, dass sich der Schriftzug im Laufe des Abends ablöst. Daher sollten jedoch nur Kugeln beschriftet werden, auf die ihre Besitzer verzichten können.

Nach dem Fest - Dekoration richtig aufbewahren

Auch die schönste Dekoration muss spätestens in den ersten beiden Januarwochen weichen. Hier schlummert jedoch ein nicht zu unterschätzendes Risiko für den empfindlichen Schmuck. Wird er nicht sorgfältig eingepackt und aufbewahrt, wird das Sortieren und Auswählen im kommenden Jahr zu einer Geduldsprobe. Kaputte Kugeln, verknotete Lichterketten und ein heilloses Durcheinander kosten dann viel Zeit und Nerven.

Empfehlenswert ist es daher, nach der festlichen Zeit schon an die kommende Weihnachtssaison zu denken. Christbaumkugeln sollten stets so aufbewahrt werden, dass sie weder zerbrechen, noch ihre Farbe verlieren. Wer die Originalverpackung aufhebt, kann die Kugeln nach Weihnachten kurzerhand wieder einsortieren und alles in einem großen Karton stapeln. Sind die Verpackungen jedoch nicht mehr auffindbar, erweisen sich auch Schuhkartons als passend. In Zeitungspapier eingewickelt, können sich auch glitzernde Ornamente und Verzierungen nicht in der gesamten Kiste verteilen. Grundsätzlich darf es bei der Aufbewahrung von Weihnachtsschmuck kreativ zugehen „Für kleinere Weihnachtskugeln und Ornamente sind Eierkartons die perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit“, heißt es dazu auf brigitte.de. Lichterketten können zudem mit Hilfe einer stabilen Pappe oder einem Halter für Gartenschläuche bequem aufgerollt werden.

Der optimale Platz für weihnachtliche Dekoration ist trocken und kühl. Schwankende Temperaturen oder starke Feuchtigkeit könnten dem Schmuck sonst schaden, was kurz vor dem nächsten Weihnachtsfest für Enttäuschung sorgt. Sicher gestapelt in einem gut isolierten Kellerraum oder auf dem Dachboden übersteht die Dekoration die kommenden Monate jedoch unbeschadet.