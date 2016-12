"Was wollen die zeigen?" Dschungelcamp: Sonja Zietlow hat keine Lust auf die Lombardis

"Die Lombardis klingen grundsätzlich toll - nur: Was wollen die denn bei uns noch Geheimes zeigen, was sie in den letzten Jahren nicht schon freiwillig breitgetreten haben wie einen Flurteppich?", sagte die 48-Jährige im Interview mit der Zeitschrift "TV Digital". Es gebe einfach Dinge, so Zietlow, "die sollte man als Ehepaar unter sich ausmachen". Gegen ein Ehepaar an sich hätte die Moderatorin allerdings nichts auszusetzen: "Das bringt noch mal eine ganz andere Beziehungsebene ins Camp", ist sie sich sicher. Das Dschungelcamp 2017 startet am 13. Januar 2017 auf RTL.