Was wohl ihr Mann John Legend dazu sagt? In dieser Stellung will Chrissy Teigen nie wieder Sex haben

"John und ich hatten ein Doppeldate und wir haben herumgealbert", erzählt Teigen. "Und ich sagte so: ,John hat noch nie meinen After gesehen.' Und John sagt darauf: ,Veralberst Du mich? Immer wenn es jemand in der Hündchenstellung macht, sieht man einen After. Ich sehe deinen jedes einzelne Mal.' Und ich dann nur noch so: ,Wir machen es nie wieder in der Hündchenstellung.'"