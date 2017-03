Was wird sie dann tun? Daniela Schadt: "Zum Glück gibt es auch ein Privatleben"

Kein Privatleben?

Die Annahme, dass Schadt in den vergangenen Jahren quasi kein Privatleben gehabt habe, verneint sie: "Ganz so schlimm ist es ja nicht. Zum Glück gibt es auch ein Privatleben - sonst würde man so eine Aufgabe kaum bewältigen." Ihr Freiraum sei dabei natürlich größer als der des Bundespräsidenten und man stehe in so einer Position auch stärker unter Beobachtung als die meisten Menschen, "aber ich habe meine Beziehung zu Freunden und Verwandten stets aufrechterhalten". Außerhalb des offiziellen Programms könne sie sich problemlos frei bewegen.