Veitshöchheim - Man mag von Söder halten, was man will, aber bei "Fastnacht in Franken" ist er das unumstrittene Highlight unter den Politikern. Egal ob als Edmund Stoiber, mittelloser Punk, Homer Simpson oder Mahatma Gandhi: Markus Söder überrascht Jahr für Jahr mit einem neuen, ausgefallenen Kostüm. Auch 2018 wird da keine Ausnahme sein - aber ein Finale.