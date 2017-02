Was tun bei Vitamin-D-Mangel? Wenn das Sonnen-Vitamin zu kurz kommt

1. Vitamin-D-Aufnahme über die Nahrung

Zwar gibt es einige Nahrungsmittel, in denen Vitamin D enthalten ist, doch leider ist die Dosierung meist so gering, dass der tägliche Bedarf nicht einmal ansatzweise gedeckt wird. So ist das Sonnenvitamin zwar in Milch, Eiern, Avocados und Pilzen enthalten, man müsste jedoch mindestens acht Hühnereier oder fünf ganze Avocados essen, um an die tägliche Dosis des Vitamins zu kommen. Nur in fetthaltigem Fisch wie Hering, Lachs oder Makrele ist die Dosis hoch genug, um unseren Tagesbedarf mit normalgroßen Portionen zu decken