Was trägt das Model am liebsten? Mal casual, mal vampy: Hailey Baldwin im Style-Check

Sie gehört zu den angesagtesten It-Girls Hollywoods, zu ihren besten Freundinnen zählen Kendall Jenner (21) und die Schwestern Bella (20) und Gigi Hadid (22) und sie stammt aus einer berühmten Schauspielerfamilie: Die Rede ist von Hailey Baldwin (20). Die hübsche Blondine, die schon auf dem Cover von angesagten Mode-Magazinen wie "Marie Claire" oder "Harper's Bazaar" abgebildet war, begleitete ihren berühmten Vater, Schauspieler Stephen Baldwin (50, "Geboren am 4. Juli" ), schon in jungen Jahren an Filmsets rund um den Globus. Im Alter von 16 Jahren wurde sie dann als Model in New York entdeckt. Kein Wunder also, dass sich die 1,73 Meter große Schönheit zu einer echten Fashionista entwickelt hat. Wir haben ihren Style unter die Lupe genommen.