Was steckt hinter ihrem Bäuchlein? Cardi B: Neue Gerüchte um angebliche Schwangerschaft

Seit längerem ranken sich bereits die Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft der Rapperin Cardi B (25, "Bodak Yellow"). Doch bislang bestritt die New Yorkerin energisch. Jetzt gibt es allerdings neue Indizien: Wie das US-Portal "TMZ" erfahren haben will, ist Cardi B bereits im dritten oder vierten Monat schwanger. Dies würde sich auch mit den aufgekommenen Spekulationen decken, die sich allerdings bislang eher an Aufnahmen von ihr und ihrem größer gewordenen Bäuchlein orientierten. Hier geht's zu den Songs von Cardi B