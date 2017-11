Sämtliche Pläne jetzt zweisprachig: Neuerdings findet sich auch eine englische Übersetzung darauf. Bilder: MVV

Regionalzüge wurden als gleichberechtigte Verkehrsmittel in den Plan aufgenommen. "Diese sind heute mehr denn je ein wichtiger Bestandteil des MVV-Netzes und haben gerade in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen", teilte der MVV am Mittwoch mit.

MVV-Netzplan: Dafür steht das neue Symbol

Ein weißes R auf dunkelblauem Grund - damit werden Regionalzüge künftig im gesamten Verbundraum einheitlich dargestellt. In den neuen Fahrplantabellen wird es in Hefte und Flyer schon gedruckt. Aber auch an allen Bahnhöfen und Haltestellen soll es bald an Tafeln und Aushängen auf Regionalverbindungen hinweisen.

Das neue Symbol für Regionalzüge.

Zahlreiche Änderungen im MVV-Angebot

Die neuen Fahrplanbücher gibt es ab Anfang Dezember. Darin finden sich in diesem Jahr zahlreiche Änderungen im MVV-Angebot. Wie etwa den Tausch der östlichen Linienäste der Linien S4 und S6 oder das neu konzipierte Busnetz im westlichen Landkreis Starnberg.

Die MVV-Fahrplanbücher gibt es ab 1. Dezember im MVG-Kundencentern am Hauptbahnhof und Marienplatz, in den S-Bahn-Kundencentern am Haupt- und Ostbahnhof, im Buchhandel sowie an vielen Kiosken und online im MVV-Shop für je 3,50 Euro (Gesamtfahrplan) bzw. 1,50 Euro (Schnellbahnfahrplan).

Lesen Sie auch: Bayernpartei fordert Güterzug-Kontrollen vor Stammstrecke