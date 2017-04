Was läuft falsch? Pleite in Aue: Absturzgefahr

Die AZ zeigt die Gründe für den Misserfolg in Aue, der die Giesinger noch länger zu Kellerlöwen macht.

Extreme Leistungsschwankungen: Fünf Siege, ein Remis, fünf Pleiten. So lautet die Rückrundenbilanz unter Pereira. Von Konstanz kann keine Rede sein. In Düsseldorf endlich der erste Auswärtssieg, danach zwei verlorene Punkte gegen Stuttgart (1:1) – und in Aue das Debakel. Will 1860 nicht erneut bis zum Schluss zittern, muss endlich Stabilität her. Konstanz fehlt übrigens auch in der Hierarchie: Sebastian Boenisch war schon der neunte Spielführer. Neun Alpha-Löwen, aber offenbar kein echter Anführer.

Individuelle Aussetzer: Ebenjener Boenisch war es, der seinem Stuttgart-Bock das nächste Malheur folgen ließ. Sein Platzverweis stoppte das zu Beginn gute Spiel der Löwen. Auch Marnon Busch war durch sein gefährliches Rückspiel an der Roten Karte beteiligt. Abwehrchef Abdoulaye Ba verschuldete später den zweiten Strafstoß – der jeweils gefoulte Dimitrij Nazarov bedankte sich mit zwei Elfmetertoren. Beim 0:2 reihte sich Joker Jan Mauersberger, der das Abseits aufhob und den Pass in die Schnittstelle nicht verhindern konnte, neben Ba in die Patzer-Reihe ein. Boenisch wurde vom DFB-Sportgericht für ein Spiel gesperrt. Seine Abwehrkollegen sollten beim nächsten Spiel (Sonntag, 13.30 Uhr gegen den SV Sandhausen) die Fehlerzahl deutlich minimieren.

Schwächelnde Neuzugänge: Während sich diesmal auch Ba von der blauen Verunsicherung anstecken ließ und Dribbelmaschine Amilton wegen einer Gelbsperre fehlte, zeigte sich auch Lumor nicht mehr so stabil und offensivstark wie zuletzt. Während Frank Boya weiterhin keine Rolle zu spielen scheint, durfte Christian Gytkjaer anstelle von Ivica Olic mal wieder von Beginn ran – und verpasste gleich doppelt die Führung.

Mangelnde Offensivkraft: Weder der Dänen-Bomber noch irgendein anderer Löwe trifft regelmäßig: Pereira fehlt ein echter Knipser. Würde man bei Top-Torschütze Michael Liendl die sechs Elfmetertore abziehen, blieben nur zwei übrig. Ivica Olic ist mit fünf Treffern zielsicherster Sechzger nach Liendl – auch nicht die Bilanz eines Killers. Deshalb stehen die Löwen weiter im Keller. Die Absturzgefahr ist nicht gebannt.

Lesen Sie hier: Ein Spiel Sperre für Sebastian Boenisch