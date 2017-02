Was läuft da? Hammer-Gerücht: Angelina Jolie soll mit Jared Leto anbandeln

Kurz nachdem Angelina Jolie (41, "By the Sea" ) im September 2016 die Scheidung von Brad Pitt (53, "Fight Club" ) eingereicht hat, wurde dem Schauspieler eine Affäre mit Marion Cotillard (41) nachgesagt. Die beiden standen für "Allied - Vertraute Fremde" gemeinsam vor der Kamera. Nun gibt es wilde Spekulationen in den US-Klatschspalten, dass Jolie einen neuen Mann an ihrer Seite haben soll. Den Gerüchten zufolge soll Jolie ihren Schauspielkollegen Jared Leto (45, "Dallas Buyers Club" ) daten. Doch kann man dem Ganzen ernsthaft glauben schenken?