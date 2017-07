Was ist vom Boykott geblieben? Diese Designer kleiden First Lady Melania Trump ein

Verschiedene Modemacher in Hamburg

Für den Konzertabend in der Hamburger Elbphilharmonie hatte sich die First Lady eine weiße Fransenkreation aus der Michael Kors Collection ausgesucht. Kreationen des Designers trug Melania Trump bereits bei mehreren Anlässen. In einem Statement gegenüber der "New York Times" stellte dieser im März klar: "Melania Trump ist eine langjährige Kundin in unserer New Yorker Boutique. Sie weiß, was ihr und ihrem Lifestyle am besten steht", so der Modemacher, der im Wahlkampf als Unterstützer Hillary Clintons galt. Zwischen den Zeilen heißt das - interpretiert das "W Magazine": "Melania sieht großartig aus, aber nein, ich statte sie nicht aus."