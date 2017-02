Was ist mit Dahoud? BVB-Boss Watzke: Gespräche mit Tuchel erst im Sommer

Tuchel (43) habe darum gebeten, dass dies der Klub akzeptiere. Und sein Wunsch sei auch total nachvollziehbar, so Watzke: "Die Saison endet meines Wissens Ende Mai, dann ist genug Zeit, bis am 1. Juli das letzte Vertragsjahr beginnt. Es wird in dieser Zeit Gespräche geben. Ganz unaufgeregt." Der Kontrakt von Tuchel bei der Borussia läuft am 30. Juni 2018 aus.