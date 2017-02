Das Bayern-Spiel hängt durch, der Haussegen an der Säbener etwas schief. Das eine bedingt das andere. Wer in die Gesichter der Bayern-Profis während des Spiels sah, wer bei den Statements nach Abpfiff zuhörte, der muss feststellen: Da braut sich was zusammen. Trainer Carlo Ancelotti raunzte mit zerknirschter Miene: "Das war zu wenig." Die Meinungsführer aus der Mannschaft, bereits nach den glücklichen 2:1-Siegen zum Jahresauftakt in Freiburg und Bremen kritischer als ihr Coach, äußerten sich deutlich wie nie in dieser Spielzeit. Torhüter Manuel Neuer: "Wir hätten uns gewünscht, dass wir spielerisch weiter sind. Man muss sich Gedanken darüber machen, wie wir Fußball spielen." Philipp Lahm schaute säuerlich drein, als er sagte: "Wir lassen zu viele Chancen zu und kreieren selbst zu wenige. Ich weiß nicht, wo man den Hebel findet, dass es wieder besser läuft." Der Kapitän schickte eine Warnung hinterher: "Die Mannschaft muss sich bewusst sein, dass man die nächsten Wochen so nicht agieren kann. Sonst sind wir ganz schnell in mehreren Wettbewerben auf einmal raus."