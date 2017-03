Was ist der ultimative Fatburner? Fitness-Challenge: Wie viele Kalorien verbrenne ich mit...

Am zweiten Tag ging es mit Muskelkater in den Oberschenkeln zum CrossFit! Schon eher was für mich. CrossFit ist eine Kombination aus Übungen, die ich aus dem Fitnesscenter kenne, und Übungen mit meinem Körpergewicht. Allein das Warm-Up hat sehr geschlaucht, aber ich habe das Programm durchgezogen. Klimmzüge, Rückenheben, Kettleball-Übungen, Seilhüpfen, Squats und Burpees. Das mit Abstand heftigste Training der Woche. Ergebnis CrossFit: Verbrannte Kalorien nach einer Stunde: 377. Damit Platz 3 meiner ultimativen Fatburner.

Am Tag darauf ging es zum Klettern. Entspannt rumkraxeln dachte ich mir, überhaupt gar kein Problem. Von wegen. Beim Klettern kommt man gut ins Schwitzen. Hätte ich nicht gedacht. Man braucht vor allem in den Armen Muckis. War mir persönlich aber zu eintönig. Ich war noch nie Klettern, dafür war es eine gute Erfahrung, aber ich brauche andere Sportarten. Verbrannte Kalorien nach einer Stunde: 324 – Platz 4 meiner ultimativen Fatburner.

Yoga und EMS - Entspannung vs Stromschlag

Es ist Donnerstag, ein Tag Pause wäre schön. Aber es geht weiter. Heute Yoga. Auch das ist bei über 60 Yogastudios in München und der Region inklusive. Ich habe noch nie Yoga gemacht. Es geht los mit Aufwärm-Übungen, danach folgen verschiedene Figuren. Glaubt mir: So eine Figur zu halten geht sehr auf die Muskulatur. Nach 8 Übungen ist Schluss und ich bin platt. Aber nach einer Dusche fühle ich mich sehr gut. Ergebnis Yoga: Ich habe es unterschätzt, Yoga macht Spaß und ist anstrengend. In meinem Ranking der ultimativsten Fatburner landet es aber nur auf Platz 5. Ich habe überraschenderweise nur 297 Kalorien verbrannt. Dafür fühle ich mich aber frisch und lebendig.

Tag 5. Mein letzter Tag. Heute geht es zum EMS in ein "Stromschlag-Studio". Keine Sorge, EMS ist nicht gefährlich, sondern steht für Elektronische Muskelstimulation. Ein aktueller Fitnesstrend bei dem man verschiedene Übungen macht und währenddessen werden die Muskeln von Stromreizen stimuliert, das vervielfacht die Anstrengung. Ich war schon öfter beim EMS und bin ein Fan davon. Es ist aus meiner Sicht ein effektives Training und unterstützt den Muskelaufbau, wenn ich es mit anderen Sportarten kombiniere. Also die optimale Ergänzung zum "normalen" Sport. In nur 20 Minuten kommt man gut ins Schwitzen. Achtung: Muskelkater-Alarm! Mein EMS Ergebnis: Verbrannte Kalorien nach nur 20 Minuten: 520. Damit Platz 1 meiner ultimativen Fatburner.



Und an Tag 6 gönne ich mir eine Massage. Die ist nämlich auch noch inklusive…

Mein Fazit

Um seine sportlichen Ziele zu erreichen, ist es nicht wichtig den Sport zu machen, der am meisten Kalorien verbrennt. Was zählt, ist das zu machen, was einem Spaß macht. Ich gehe lieber regelmäßig mit Freunden zum Badminton, ins Fitness und mal zum EMS und habe Spaß dabei, als das ich mich zu irgendwas zwinge. Deshalb mein Tipp: Freunde und Fitrate Karte einpacken, Lieblingssport raussuchen und regelmäßig was machen. So fühle ich mich am wohlsten und das ist viel mehr wert als ein durchtrainiertes Sixpack ohne Spaß und Lebensfreude.

Alle Sportarten die ich getestet habe und noch viele mehr gibt es mit nur einer Karte bei Fitrate. Ich bin ein großer Fan von dieser Idee. Es gibt verschiedene Tarife und die Karte ist monatlich kündbar.

