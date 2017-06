Was hat er mit den Medikamenten zu tun? Klage zugelassen: Jim Carrey muss wegen Todesfall vor Gericht

Die Visagistin Cathriona White und der Schauspieler Jim Carrey hatten sich 2012 an einem Filmset kennengelernt. Sie führten eine On-Off-Beziehung. Eine Woche vor ihrem Tod am 28. September 2015 hatten sich die beiden erneut getrennt. Am 19. September sollen sie noch zusammen ihren 30. Geburtstag gefeiert haben. Bei der Beerdigung war Carrey einer jener Männer, die den Sarg der jungen Frau in ihrer irischen Heimat Cappawhite in Tipperary zu Grabe trugen.