München - Demütig. Besinnlich. Fröhlich. Das Adventssingen der Sechzger-Fans im Grünwalder Stadion am Samstagabend war sinnbildlich für die Stimmung in Giesing. Am Abend davor hatte sich die Mannschaft des TSV 1860 mit einem 3:0 gegen den SV Schalding-Heining in die Winterpause verabschiedet, zumindest in der Regionalliga Bayern.