Wann die Auszeit beginnen soll, dazu äußerte sich die 24-Jährige nicht. Derzeit befindet sich Gomez noch mitten auf Ihrer "Revival"-Welt-Tour. Im Oktober soll sie eigentlich auch für Konzerte nach Deutschland kommen. Was also mit den Terminen in Köln, München und Frankfurt geschieht, ist noch nicht bekannt. Auf allen gängigen Verkaufsportalen können bisher weiterhin Tickets erworben werden.

Gomez bedankte sich bei ihren Fans für die Unterstützung. "Ihr wisst, wie viel ihr mir bedeutet, aber ich muss mich dem jetzt stellen, dass ich alles mache, was zu meinem Besten ist". Sie wisse, es gäbe viele, die ihr Schicksal teilen und wünscht all jenen den Mut sich "um sich selbst zu kümmern".

Selena Gomez kündigte heute die Absage ihrer europäischen „Revival Tour“ an. Davon betroffen sind unter anderem die Konzerte am 17.10.2016 in Köln, 28.10.2016 in München, 29.10.2016 in Zürich und am 31.10.2016 in Frankfurt. Ersatztermine sind nicht in Planung. Bereits erworbene Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Selena schrieb folgende, ergreifende Nachricht an ihre Fans: "As many of you know, around a year ago I revealed that I have Lupus, an illness that can affect people in different ways. I've discovered that anxiety, panic attacks and depression can be side effects of Lupus, which can present their own challenges. I want to be proactive and focus on maintaining my health and happiness and have decided that the best way forward is to take some time off. Thank you to all my fans for your support. You know how special you are to me, but I need to face this head on to ensure I am doing everything possible to be my best. I know I am not alone and by sharing this, I hope others will be encouraged to address their own issues.”