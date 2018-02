Man müsse sich nur mal das Beispiel Martinsried anschauen, sagt die Stadträtin und Landtagskandidatin Gabriele Neff. Die U6 wird demnächst dorthin verlängert. Allerdings: Die Lokalpolitiker vor Ort haben den Bau eines Park-and-Ride-Platzes abgelehnt. Viele Pendler würden also auch in Zukunft mit dem Auto bis nach Großhadern reinfahren. Absolut unsinnig, findet Neff. Deshalb brauche es ein Gremium, das in so einem Fall auch mal ein Machtwort sprechen könne.

Bei der FDP kann man sich eine ganze Reihe an Szenarien vorstellen, bei denen ein solches Regionalparlament hilfreich sein könnte. Bei Verhandlungen mit der Bahn zum Beispiel: "Da muss man immer auf Bittstellerkurs gehen, damit in zehn, 15 Jahren mal was passiert", schimpft Wolfgang Heubisch, auch er Stadtrat und Landtagskandidat. Vielleicht hilft es aber ja, wenn die Region künftig dann mit vereinter Stimme spricht. Trotzdem werde es ein "ganz dickes Brett", so Heubisch, ein solches Regionalparlament durchzusetzen. Welche Kommune lässt sich schließlich gerne in ihren Kompetenzen beschneiden?

Baut München bald Autobahnen?

Aber auch so ist man bei der FDP davon überzeugt, dass in der Region die Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden intensiviert werden muss. Sven Gossel, der Verkehrsexperte der Münchner FDP, findet sogar, dass die Kommunen sich überlegen sollten, auch beim Autobahnbau tätig zu werden. Autobahnen hätten ursprünglich die Aufgabe gehabt, den Fernverkehr aus den Städten fernzuhalten, sagt er. In Metropolen wie München seien sie inzwischen aber auch in den Stadtverkehr integriert.

Wer beispielsweise von Allach nach Waldperlach will, nimmt sicher nicht den Weg durch die Stadt, sondern die A99. Baut die Stadt also bald auch Autobahnen? Geht es nach der FDP, ist das nicht ausgeschlossen.

Lesen Sie hier: Grüne und Umwelt-Vereine fordern Umbau des Isartorplatzes