Was ist bei den gesetzlichen Krankenkassen passiert? In den vergangenen Jahren warnten sie immer wieder vor steigenden Beiträgen. 2018 dürften die Kassenbeiträge aber im dritten Jahr in Folge stabil bleiben. "Wir haben festgestellt: Alles was wir gesagt haben, stimmt irgendwie nicht", sagt die Chefin des Kassen-Spitzenverbands, Doris Pfeiffer. "Die Einnahmen sprudeln und die Ausgaben wachsen nicht so stark."