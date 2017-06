Was bewegt die Jugend? "#FelixFragt": Youtuber Dner wird für das ZDF wieder politisch

2016 begleitete Felix von der Laden (22), besser bekannt unter dem Pseudonym Dner, für das ZDF in einer Dokumentation den Präsidentschaftswahlkampf in den USA. In "Like or Dislike" ging er besonders auf junge Amerikaner ein. Ein offenbar sehr ähnliches Format präsentiert er jetzt mit "#FelixFragt" erneut. Dner reist durch die Bundesrepublik, um für den Sender die politische Stimmung aus Sicht von Jung- und Erstwählern vor der anstehenden Bundestagswahl zu erkunden.