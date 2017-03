Warum bleiben immer häufiger Eichhörnchen in Gullydeckeln stecken?

Nicht nur in München, auch in anderen Städten verheddern sich Eichhörnchen in Gullydeckeln. Die Tierrettung und der Verein Eichhörnchenschutz erklären sich das damit, dass Eichhörnchen sich gar nicht bewusst sind, dass nur der vordere Teil ihres Körpers schmal genug für die Öffnungen in Gullydeckeln ist. Wenn die durch offene Gullydeckel in das Kanalsystem geraten und durch das Licht, das durch die Öffnungen beim nächsten Deckel fällt, nach oben gelockt werden, bleiben sie stecken. Warum das in letzter Zeit immer häufiger passiert, ist unklar.

Die Gründerin und Vizepräsidentin der Tierrettung, die Rechtsanwältin und Stadträtin Dr. Evelyne Menges fordert jedenfalls eine Wildtierauffangstation für die Pflege verunglückter Wildtiere: "Das gibt es bislang bei uns trotz gesetzlicher Willensbekundungen nicht. Bisher werden diese Aufgaben nur von engagierten Privatleuten übernommen – wie Sabine Gallenberger (Verein Tierschutz e.V.; Anm. d. Red.).“