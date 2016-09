Calvin Harris Foto: dpa

So schnell sich die Gefühle zwischen Swift und ihrem neuesten Ex Hiddleston anfangs auch entwickelt haben mögen, so schnell scheinen sie verflogen zu sein. Dabei hat sich das Liebes-Aus vielleicht schon seit geraumer Zeit angekündigt: Denn erst vor wenigen Tagen soll Hiddleston Swift laut dem Portal "Radar Online" ein Ultimatum gestellt haben, was ihren Part der Beziehung betrifft. Er sei es leid, für seine Freundin durch die ganze Welt zu fliegen und jedes Mal zu springen, wenn sie mit dem Finger schnipse. Swift hingegen soll argumentiert haben, Hiddleston könne glücklich sein, an ihrem Ruhm teilhaben zu dürfen.

Tom Hiddleston Foto: dpa

Zweifelhaftes Beuteschema

Vor dem Briten Hiddleston und dem Schotten Harris waren der Sänger Joe Jonas (drei Monate), Schauspieler Taylor Lautner (vier Monate), Musiker John Mayer (vier Monate), Hollywood-Star Jake Gyllenhaal (zwei Monate), Conor Kennedy (drei Monate) und Teenie-Schwarm Harry Styles (ein Monat) mit der begehrten Diva liiert. Die Liste dieser Charaktere zeigt allerdings ein Beuteschema, das Swift anscheinend zum Verhängnis wird: Hinter jedem noch so großen Womanizer mit hohem Frauenverschleiß vermutet sie den Richtigen und steckt zum Start richtig viel Energie in die Beziehung. Scheinbar wird ihr Verhalten aber von ihren Glücksrittern als anhänglich empfunden, sie soll eine regelrechte Klette sein.

Wollte nun Hiddleston zu viel? Oder war er einfach zu brav? Der 35-Jährige ist bisher durch keine Skandale aufgefallen. Die Öffentlichkeit wunderte sich eher, dass er seine Liebe zu Swift plötzlich so zur Schau stellte. Oder war doch alles nur ein PR-Gag, obwohl der Brite das in der Presse vehement dementierte? Nun reiht er sich in die immer länger werdende Liste der Verflossenen ein. Liebes-Comeback möglich? Eher ausgeschlossen. Das hat Swift mit ihrem Song "We Are Never Ever Getting Back Together" einst klar gestellt. Man darf also gespannt sein, wen sich die 26-Jährige als nächstes schnappt...