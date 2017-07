Der Welttorhüter bereitet sich derzeit auf sein Comeback vor und hofft, zum Bundesligastart gegen Bayer Leverkusen fit zu sein.

Seine Teamkollegen kehrten unterdessen nach dem Testspielsieg in Erlangen nach München zurück - und begrüßen dann am heutigen Montag im Training auch einige Urlauber: Gemeinsam mit David Alaba, Robert Lewandowski und Co. bereitet sich das Team dann auf den Telekom Cup am Samstag (15. Juli) in Mönchengladbach vor. Auch Neuzugang Corentin Tolisso wird in München erwartet und offiziell vorgestellt.

Am späten Sonntagabend macht sich der Bayern-Tross auf den Weg nach Asien zur Audi Summer Tour 2017 (16. bis 28. Juli).

