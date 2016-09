Für Meteorologen hat am 1. September der Herbst begonnen. Noch aber gibt sich der Sommer nicht geschlagen. "Es bleibt spätsommerlich mit Unterbrechungen", sagte Adrian Leyser, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Am Freitag soll es in den meisten Teilen Deutschlands freundlich, sonnig und warm werden mit Höchsttemperaturen um 29 Grad im Südwesten. Ähnlich sei es am Samstag, bis dann am Sonntag Wind, Regenfälle und kühlere Temperaturen erwartet werden.