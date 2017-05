Waren seine Co-Stars anwesend? Jim Parsons verrät süße Details von seiner Hochzeit

Wo waren seine Co-Stars?

Wie groß die Hochzeitsgemeinschaft war, ist bisher nicht bekannt. Feststeht jedoch, dass Mayim Bialik (41) unter den Gästen war. Sie spielt in "The Big Bang Theory" Amy Farrah Fowler, die Freundin von Parsons Figur Sheldon Cooper. "Was für eine Hochzeit. Kein Handy in Sicht. (...)", schwärmte sie via Instagram neben einem Foto des Ehepaares. Ob noch weitere "TBBT"-Co-Stars anwesend waren, ist unklar. Weder Kaley Cuoco (31), Johnny Galecki (42), Simon Helberg (36) oder Melissa Rauch (36) haben etwas gepostet. Kunal Nayyar (36) gönnt sich gerade eine Social-Media-Auszeit.