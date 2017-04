"Wollen andere Antifaschisten zu ähnlichen Aktionen zu inspirieren"

In dem linken Interneteintrag heißt es, es werde kaum Widerstand gegen rechte Gruppen sichtbar. Auch bei Demonstrationen gegen Rechts würden zwar Parolen gerufen, aber es geschehe nichts. "Deshalb haben wir beschlossen ein Zeichen zu setzen und haben in der Nacht vom 24.04. auf den 25.04. einen Brandsatz im Clubhaus der Neonazi-Kameradschaft "Voice of Anger" gelegt, in der Hoffnung damit andere Antifaschist*innen zu ähnlichen Aktionen zu inspirieren und einen militanten antifaschistischen Widerstand in Oberschwaben und dem Allgäu zu etablieren."