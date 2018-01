Nur knapp zwei Wochen später bestiehlt er Miyoko (44), gut 1000 Euro findet er in ihrer Wohnung, zündet auch ihr Bett an, um Spuren zu verwischen. Sie stirbt durch die Würgeverletzungen und den Rauch. Doch Felix R. wird geschnappt, sitzt in U-Haft. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes in zwei Fällen mit Raub mit Todesfolge und besonders schwerer Brandstiftung erhoben.