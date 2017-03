"War über dem Zenit" Ballack schießt gegen Schweinsteiger

Wieder mal kein Thema war Bastian Schweinsteiger. Der Weltmeister stand gar nicht erst im Kader der Red Devils stand. Seit seinem Wechsel kommt der ehemalige Münchner nur auf 35 Einsätze, wobei er in dieser Saison unter Jose Mourinho noch in keinem Premier-League-Spiel auflaufen durfte. Das verwundert England-Experte Michael Ballack nich unbedingt. "Ganz überrascht hat mich die Entwicklung bei ihm nicht. Die Premier League ist von der Physis her auch noch einmal eine andere Liga als die Bundesliga", so der Vize-Weltmeister von 2002 am Rande eines Sponsorentermin in Nürnberg. Und Ballack wurde noch deutlicher. "Als der Wechsel zu Stande kam, war Schweinsteiger eigentlich schon über dem Zenit, auch durch Verletzungen"