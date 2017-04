Kritik an Polizei Erneuter Bus-Vorfall verärgert BVB-Coach Tuchel

Borussia Dortmund scheitert in der Champions League am AS Monaco und beklagt einen neuerlichen Vorfall mit dem BVB-Bus. Den kontrollierte die französische Polizei vor dem Spiel unangemeldet, was Trainer Thomas Tuchel kritisierte. Die Partie begann verspätet.