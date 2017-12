War es der seltsame Eigenbrötler? So ist der "Tatort: Dein Name sei Harbinger" aus Berlin

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, doch, schon, aber... Dieser Krimi mischt viele spannende Zutaten, die in faszinierenden Bildern und mit überraschenden Schnitten schnell erzählt werden: Unter anderem geht es um die Geschichte eines lesbischen Vorreiterpaares, das durch In-vitro-Fertilisation in einer Kinderwunschklinik bereits vor vielen Jahren Eltern wurde. Außerdem wird ein psychisch labiler Mensch, der in einer Art Paralleluniversum lebt, massiv manipuliert; Stalking ist ebenfalls Thema. Dennoch ist die Methode, mit der der Verdächtige vom Kommissar überführt werden soll, eher albern. Und auch das Mordmotiv ist enttäuschend nieder, um nicht zu sagen unglaubwürdig.

Interessant sind einige Personalien: Da ist zum einen der Künstler, der optisch stark an den Berliner Rapper Romano aus Köpenick erinnert, der sich im Berliner Untergrund die Seele aus dem Leid trommelt. Und dann gibt es da noch den Schauspieler Jonas Hämmerle (19), der einst als "Wickie"-Kinderdarsteller (2009) in Michael "Bully" Herbigs (49) Kino-Adaption der erfolgreichen Zeichentrickserie bekannt wurde. Im Berlin-"Tatort" macht er als rebellischer älterer Sohn Kommissarin Rubin das Leben zusätzlich schwer.

Gedreht wurde übrigens von Mitte April bis Mitte Mai 2017 tatsächlich in und unter den Berliner U-Bahnhöfen Alexanderplatz und Schlossstraße, in der ehemaligen Tabakfabrik Reemtsma in Wilmersdorf, im Rocket Tower in Mitte, in einem Heizverteiler am Tempelhofer Feld sowie im früheren Eisenwerk in Wittenau, das in diesem "Tatort" zu ersten Mal als Filmkulisse diente.