War es der Alkohol? "Medizinischer Notfall": Rapper DMX muss Konzerte absagen

Eigentlich sollte DMX (46, "Where The Hood At" ) am Dienstag im kalifornischen Santa Ana auftreten. Wie jetzt bekannt wurde, wurde das Konzert kurz vor Beginn abgesagt. Der Veranstalter hatte Ticketbesitzer informiert, dass der Rapper wegen eines "medizinischen Notfalls" die Shows absagen müsse. Das berichtet das US-Klatschportal "TMZ". Auftritte am Mittwoch und Donnerstag in Los Angeles und San Diego wurden ebenfalls verlegt.