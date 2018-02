Zudem ermittelt das K 43, der Staatsschutz. Die Fahnder beschäftigen sich mit politisch motivierten Straftaten. Ein klares Indiz dafür, dass die Polizei den oder die Täter im linken Spektrum vermuten.

Etliche Brandstiftungen: Immer der gleiche Täter?

Erst am vergangenen Wochenende brannten zwei Autos in der Preysingstraße – auch hier sprach die Münchner Polizei von Brandstiftung. Die Taten häufen sich in den letzten Wochen: So kam es unter anderem in Giesing, der Au und Haidhausen immer wieder zu vorsätzlich gelegten Bränden an Autos und Müllcontainern. (Lesen Sie dazu: Wieder brennt es in Giesing! Müllcontainer in Flammen) Häufig waren Fahrzeuge von Bau- oder Immobilienfirmen Ziel der Brandanschläge.

Im November wurde bei einem Luxus-Sanierer in der Baldestraße ein Papiercontainer angezündet, der vor dem Gebäude stand. Zeugen sahen zwei Männer weglaufen. Die Attacke war nicht die erste ihrer Art auf diese Firma. Im Oktober 2017 standen in der Maxvorstadt und in Schwabing zwei Autos von Maklern in Flammen. Auch Fahrzeuge und Maschinen von Bauunternehmern wurden in den letzten Jahren angezündet. Erinnerungen an die Brandstiftungs-Serie von 2014 werden wach. Der Verdacht liegt nahe, dass Gentrifizierungsgegner dahinter stecken, was die Münchner Polizei so bisher allerdings nicht bestätigt

Die Karte zeigt die Brände in den letzten Wochen und Monaten. Auffällig: Vor allem im Münchner Süden kommt es vermehrt zu Vorfällen.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Zenettistraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.