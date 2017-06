Mord zur Wiederherstellung der Familienehre?

Doch diese drei Männer rückten nun in den Fokus der Ermittler. Sie konnten zunächst nicht identifiziert werden. Fieberhaft ermittelte die "EG Lugano" seitdem - und konnte schließlich zwei dringend Tatverdächtige ausfindig machen. Am 01. Juni nahm die Polizei einen 51-jährigen Iraker, der seit dem Jahr 2000 in München lebt und dessen 45-jährigen Bruder, einen irakischen Friseur, fest. Er lebt seit 1998 in München. Einen Tag später konnte dann auch der dritte Tatverdächtige, ein 43-jähriger irakischer Gelegenheitsarbeiter in Reutlingen festgenommen werden. Er ist mit den beiden anderen Tatverdächtigen verwandt.