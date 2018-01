Wie viel kann man beim Winterschlussverkauf sparen?

Die Rabattspanne ist naturgemäß sehr groß. Aufgrund des milden Winters sind die Lagerräume der Textil- und Kleidungsgeschäft noch prall gefüllt. Um wieder Platz zu schaffen, erwarten Experten in diesem Winterschlussverkauf teilweise sogar Rabatte von bis zu 70 Prozent.

Welche Artikel werden beim Winterschlussverkauf reduziert?

Auch wenn es im ersten Moment womöglich so anmutet, es werden keinesfalls nur Winterklamotten rabattiert. Längst sind auch andere Branchen auf den Schlussverkaufszug aufgesprungen. So kann man beispielsweise auch in Bau- oder Elektronikmärkten, Möbelhäusern, Büchereien, Parfümerien oder bei Optikern das eine oder andere Schnäppchen ergattern.

Winterschlussverkauf in München – Wo kann man am besten shoppen?

Das absolute Muss für jede Shoppingtour ist selbstverständlich die Fußgängerzone in der Altstadt. In der Kaufingerstraße, Neuhauser Straße und am Marienplatz ist die Auswahl riesengroß. Hier ist für jeden Geschmack und jede Preisklasse etwas dabei.

Selbstverständlich gibt es in München auch zahlreiche weitere Einkaufsmöglichkeiten. Einige der größten Anbieter finden Sie hier: